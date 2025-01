Trenitalia annuncia modifiche alla circolazione ferroviaria nel fine settimana tra Finale Ligure e Loano

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e Intercity per i lavori infrastrutturali programmati tra Finale Ligure e Loano dalle 00.01 di sabato 18 alle 4.00 di lunedì 20 gennaio

Dettagli delle modifiche che potranno avvenire prima o dopo l’orario di avvio dei cantieri

venerdì 17 gennaio

il treno Regionale Veloce 3041 da Milano Centrale ad Alassio termina la corsa a Finale Ligure Marina; il treno Intercity 518 da Roma Termini a Ventimiglia termina la corsa a Savona

sabato 18 e domenica 19 gennaio

i treni del Regionale tra Ventimiglia, Imperia, Alassio o Albenga e Savona, Genova, levante ligure, Milano o Torino sono cancellati parzialmente nella tratta Albenga o Loano - Finale Ligure Marina o fanno capolinea nelle stazioni di Albenga, Loano, Finale Ligure Marina o Savona. Alcuni collegamenti modificano l’orario anche con anticipi;

tra sono cancellati parzialmente nella tratta Albenga o Loano - Finale Ligure Marina o fanno capolinea nelle stazioni di Albenga, Loano, Finale Ligure Marina o Savona. Alcuni collegamenti modificano l’orario anche con anticipi; i collegamenti Intercity Ventimiglia – Milano e Roma sono parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia – Savona.

Nella tratta sospesa al traffico ferroviario sarà attivo un servizio bus.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.