Bordighera: aiuto ai cittadini sulle piattaforme on line, da venerdì prossimo riapre lo sportello 'Bussola digitale'

Da venerdì prossimo a Bordighera riapre lo sportello “Bussola Digitale”, il servizio gratuito che si propone di affiancare i Cittadini nell’utilizzo delle piattaforme online della Pubblica Amministrazione. Ogni lunedì e mercoledì mattina, dalle 8.30 alle 13.30, presso il Comune di Bordighera (sede di Palazzo Garnier) e ogni venerdì mattina, dalle 8.30 alle 13.30, presso piazza Mazzini 13, accanto all’Ufficio Anagrafe, sarà possibile ricevere supporto per gestire le proprie attività digitali.

Lo sportello è pensato per facilitare operazioni come l’attivazione dello SPID, la consultazione di portali pubblici, tra cui quello dell’INPS, e i pagamenti tramite pagoPA. Inoltre, sarà fornita assistenza nell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) e nell’accesso a diverse piattaforme istituzionali. L’iniziativa si inserisce nel progetto di Servizio Civile Digitale “Cittadini connessi nei Comuni della Liguria e del Piemonte”, che ha come obiettivo principale quello di rendere più accessibile il mondo digitale, fornendo un aiuto concreto a chiunque ne abbia bisogno. Aspetto fondamentale è la volontà di formare e rendere autonomi i Cittadini, migliorando la loro capacità di interagire con i servizi online in modo semplice e sicuro.

L’accesso allo sportello è libero, ma è comunque possibile prenotare un appuntamento contattando i numeri 0184 272478 (attivo il venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.30) o 0184 272219 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30), oppure scrivendo all’indirizzo mail bussoladigitale@comune.bordighera.im.it.