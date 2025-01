Badalucco approva il nuovo regolamento per gli incentivi tecnici sugli appalti

La Giunta Comunale di Badalucco ha approvato un importante regolamento che definisce la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche legate agli appalti pubblici, come previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. La decisione è stata presa durante la seduta telematica della Giunta Comunale presieduta dal sindaco Matteo Orengo, insieme agli assessori Daniele Prevosto e Giovanna Sabrina Brezzo.

Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per attribuire le risorse economiche ai dipendenti comunali coinvolti nelle attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture. Queste risorse, che rappresentano fino al 2% dell'importo delle procedure di affidamento, sono destinate a premiare il personale che svolge funzioni specifiche, garantendo il rispetto di progetti, tempi e costi stabilità nei contratti.

Una parte significativa di questi fondi sarà utilizzata per acquisire strumenti tecnologici avanzati e promuovere la formazione del personale, con particolare attenzione alle competenze digitali e all'uso di metodologie innovative per il controllo degli appalti.

Tra i punti salienti del regolamento, si evidenzia che il 20% delle risorse destinate agli incentivi verrà impiegato per progetti di innovazione, efficienza informatica e formazione del personale tecnico. Inoltre, il regolamento include disposizioni per monitorare e adeguare il sistema di incentivi, con una verifica programmata dopo dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Il nuovo regolamento sostituisce quello precedente e si applicherà esclusivamente agli appalti avviati sotto la vigenza del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, fornendo uno strumento aggiornato e in linea con la normativa attuale.