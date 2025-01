Il senatore Berrino (FdI) interviene sulla trasmissione Report: "Vergognoso servizio contro Berlusconi"

"Anche ieri sera la trasmissione Report ha dato il peggio di se', proponendo un servizio intriso di accuse e notizie infamanti con il solo obiettivo di dimostrare il collegamento di Silvio Berlusconi con una certa criminalità organizzata. Accuse smentite negli anni ma riesumate ad hoc per gettare fango su un partito con evidenti finalita' politiche. Continuiamo a pensare che questo tipo di 'giornalismo' non solo non abbia nulla a che fare con quello d'inchiesta, ma che sia un grave danno per la Rai". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente della commissione Vigilanza.