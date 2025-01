Camporosso, Aceb propone un ricco calendario di eventi: special guest Gli Autogol (Foto e video)

Incontri, corsi sociali, spettacoli, sport e beneficenza. L' Aceb -Associazione culturale eventi benefici Aps di Camporosso propone un c alendario ricco di eventi per il 2025.

"Sono venti eventi. Tutti quelli che verranno fatti a Camporosso sono patrocinati dal Comune" - dice il presidente Stefano Urso , presidente dell'Aceb, presentando il calendario delle manifestazioni previste nel 2025 presso la sala riunioni della Croce Azzurra Val Nervia, situata in via Braie a Camporosso - "Il 28 febbraio consegneremo l' assegno ai vincitori del bando Aceb dell'anno 2024 che consegneremo alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e alla Cri di Imperia. Daremo un assegno speciale anche alla banda musicale Città di Ventimiglia. Durante la serata ci sarà pure uno spettacolo con la compagnia I Matti per gioco dal titolo 'E vissero tutti felici e contenti...o quasi", presso il centro polivalente G. Falcone. Il 6 aprile vi sarà lo spettacolo teatrale dal titolo ' Pasta amore e polizia' presso il palazzo del parco a Bordighera, nel teatro intitolato a Golzi. Il 19 ottobre tornerà la StraCamporosso - il Memorial Monica Ligusto presso il palatenda a Bigauda. Ci sarà anche un evento, che, però, non abbiamo ancora una data fissa, che si tratterà di una degustazione. Probabilmente verrà proposto in primavera, verso fine marzo - inizio aprile. L'anno scorso abbiamo, inoltre, aperto un gruppo di donatori di sangue e, quindi, quest'anno continuiamo la collaborazione con la Fidas. Da quest'anno, inoltre, collaboriamo con il gruppo gattare di Vallecrosia. Il grande evento sarà il 23 maggio con Gli Autogol. Sono artisti di fama nazionale, sarà un evento esclusivo in Liguria e, perciò, siamo orgogliosi di poterlo organizzare a Bordighera".

La presentazione è stata moderata dallo speaker Federico Bruzzese: "Per la prima volta Aceb porta un'unica data in Liguria di artisti. Gli Autogol, che sono attivi su diverse piattaforme social con un grande seguito da 3,7 milioni di follower su Instagram, 2,11 milioni di iscritti su YouTube e 199,2 K su Twitter, faranno tappa a Bordighera e sarà l'unica data in regione. Ogni anno Aceb ha una mission: destinare il ricavato raccolto a un bando che viene donato a un'associazione di diverso tipo. Il settore per il 2025 dobbiamo ancora deciderlo. Per quanto riguarda il bando del 2024 sarà consegnato il 28 febbraio".

In programma sono previsti dieci corsi sociali patrocinati dal comune di Camporosso presso il centro polivalente Giovanni Falcone con una pausa a luglio e agosto. "Il primo si è svolto lo scorso 10 gennaio" - dice la dottoressa Monica Borgogno, psicologa, psicoterapeuta e direttore dei progetti sociali in Aceb - "Il prossimo sarà il 7 febbraio alle 20.30 e sarà sull'età dell'oro: come incrementare i punti di forza dallo sviluppo del bambino all'adolescenza; il 14 marzo verrà proposto un incontro sullo stress da lavoro: work balance; l'11 aprile si parlerà dello schermo incantato: guidare i bambini a livello digitale; il 9 maggio sulle voci spezzate: rompere il silenzio sul bullismo e il cyberbullismo; il 6 giugno sull'equilibrio della coppia; il 12 settembre sarà 'come te non c'è nessuno'; il 10 ottobre sulle parole che costruiscono: l'arte della comunicazione; il 7 novembre sulla ragione e il sentimento: affrontare il conflitto in famiglie e il 12 dicembre su custodi di felicità: amare e capire gli animali".

A novembre vi sarà una serata dedicata alla violenza sulle donne. "Verrà organizzato un convegno contro la violenza sulle donne il 21 novembre con forze dell'ordine, assistenti sociali, psicologhe e avvocati" - fa sapere la dottoressa Cristina Di Maio, psicologa - "Verranno proposti al centro polivalente G. Falcone".

L'evento più atteso sarà il 23 maggio con Gli Autogol a teatro. "Abbiamo contattato tre ragazzi famosi a livello nazionale: gli Autogol. L'evento andrà in scena il 23 maggio alle 21 al palazzo del parco a Bordighera" - svela il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Sono lombardi, hanno iniziato i loro primi passi in radio e poi sono diventati famosi con vari programmi a livello nazionale. Ultimamente si possono sentire dalle 13 alle 15 tutte le domeniche su Rtl 102.5. A maggio faranno parodie di personaggi calcistici famosi, sketch sul calcetto, imitazioni sul mondo del calcio e ricordi di serie come 'Holly e Benji'. Sarà l'unica data in Liguria del loro calcio spettacolo tour primaverile. Da oggi parte la prevendita dei biglietti sulla piattaforma EventBrite o chiamando i numeri in locandina per chi vive in zona. Il prezzo è di 35 euro".

"Verrà proposto un evento culinario: Acebirra" - dice Diego Lupano - "E' un gioco di parole tra Aceb e l'A c'è birra. Due serate nel parcheggio e sulla terrazza del centro Falcone a Camporosso: il 13 e 14 giugno. Coinvolgeremo realtà brassicole, come per esempio il birrificio Alba. Sarà un'occasione per divertirsi bevendo e mangiando prodotti di qualità. In primavera in preparazione di questo evento è prevista anche una degustazione di birra e formaggi".