Santo Stefano al mate: completato il restyling autunnale mercoledì riapre l’Aregai Marina Hotel & Residence

Poter viaggiare in poco tempo tra mare, montagna e i deliziosi borghi antichi di un pluripremiato entroterra, oppure concedersi una rilassante pedalata su una delle piste ciclabili più spettacolari d’Europa. Il Ponente Ligure è una miniera inesauribile di esperienze per ogni occasione, e l’Aregai Marina Hotel & Residence del Gruppo Cozzi Parodi è la location perfetta in cui trascorrere questi momenti. Completato il restyling autunnale, la struttura, situata nel suggestivo scenario del porto turistico di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, riaprirà le porte mercoledì 15 gennaio ed è pronta ad accogliere gli ospiti con la consueta qualità dei servizi offerti e una mirata attenzione a tutti i loro bisogni.

Offre infatti 60 camere e 40 appartamenti, ma anche una sala ristorante da 150 posti, in un ambiente elegante e raffinato. Tutte le tipologie di camere e di appartamenti dell’hotel riflettono il comfort e lo stile Aregai Marina dedito all’impegno per un’ospitalità di eccellenza: spazi ampi e curati, con terrazzi o giardini privati, dove ogni dettaglio è studiato per creare un ambiente armonioso e rilassante. Direttamente sulla spiaggia privata, l’hotel dispone del ristorante Babylonia, con ampia sala e terrazza panoramica dove è possibile pranzare, cenare o bere un aperitivo godendo di una vista mozzafiato sulla Riviera Ligure. Il ristorante dell’Aregai Marina punta sulla sapiente preparazione di alimenti naturali e freschissimi, con specialità di una terra straordinaria e il connubio perfetto tra sapori mediterranei e ricette internazionali. Un ristorante gourmet, dal servizio impeccabile, che celebra i sapori locali con un tocco creativo.

L’hotel è ideale per le vacanze di tutta la famiglia, in coppia o con gli amici, e propone una gamma di servizi per garantire un soggiorno indimenticabile. Aregai Marina, con la sua “offerta famiglia”, è l’hotel perfetto dove i bambini sono i benvenuti e i genitori si ritrovano come coppia, con benessere assicurato per tutti i membri del nucleo famigliare. Per i momenti di relax, l’hotel è situato in un contesto dove sono presenti diversi servizi quali Coiffeur, Palestra, Centro Estetico. Agli amici a quattro zampe è invece dedicata la “Bau zone” nella spiaggia attrezzata antistante l’hotel, con l’obiettivo di garantire il comfort di tutti gli ospiti, quelli a quattro zampe compresi, e portare anche al mare l’allegria e la dolcezza che solo gli amici con la coda riescono sempre a regalare con la loro inesauribile energia e il loro amore incondizionato.

Situato nell’incantevole cittadina costiera di Santo Stefano al Mare, l’Aregai Marina Hotel & Residence offre un mix perfetto di tranquillità balneare e fascino mediterraneo, ma risulta altrettanto strategico anche per coloro che ricercano una vacanza all’insegna dello sport, essendo proprio adiacente, con accesso diretto, alla Pista Ciclabile affacciata sul mare, interamente pianeggiante e fruibile da pedoni e ciclisti: quaranta chilometri di autentica bellezza per farsi rapire completamente dai paesaggi, dai profumi e dai colori della Riviera dei Fiori, il luogo ideale per gli amanti degli sport e della vita all’aria aperta in tutte le stagioni. Per un’esperienza bike al top, Aregai Marina Hotel & Residence mette a disposizione una vasta gamma di servizi pensati per gli appassionati del pedale, dalla bike zone per chi porta la sua bici in vacanza al noleggio bici, dal menu per sportivi alla ricarica elettrica per chi ha una bici elettrica, dalla guida o accompagnatore su richiesta al massaggio rilassante.

Infine, per chi desidera organizzare un evento piacevole e indimenticabile, l’Aregai Marina Hotel & Residence è dotato di una ampia sala meeting vista mare, attrezzata con strumentazione video, perfetta per riunioni, corsi, presentazioni, conferenze, workshop. Lo staff dell’Hotel Aregai Marina e del ristorante Babilonia sarà in grado di rispondere a qualsiasi esigenza con competenza e professionalità, garantendo in ogni occasione un servizio impeccabile.

Per maggiori informazioni sull’Aregai Marina Hotel & Residence, su tutte le attività, le offerte e le experience, o per prenotare un soggiorno, è possibile visitare il sito www.aregaimarina.it. L’Aregai Marina e Hotel residence è pronto a far scoprire i suoi orizzonti e i suoi colori in una location dal panorama mozzafiato che rispecchia tutto il calore dell’ospitalità. Escursioni in barca, in barca a vela o tanti itinerari alla scoperta del territorio: qualsiasi sia la vostra idea di vacanza, l’Aregai Marina Hotel & Residence è il punto di partenza ideale per vivere appieno le meravigliose atmosfere della Riviera dei Fiori e promette di offrire ai suoi ospiti un soggiorno rigenerante e indimenticabile.