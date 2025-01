Come richiedere un permesso di soggiorno illimitato: cos’è e come funziona

Si sente spesso parlare di permesso di soggiorno ma in realtà ne esiste una tipologia specifica particolarmente interessante e riservata ad alcuni soggetti che rispondono a determinati requisiti: stiamo parlando del permesso di soggiorno illimitato che non deve essere rinnovato ed è concesso a chi ha avuto una residenza continuativa in Italia negli ultimi 5 anni e allo stesso tempo è in possesso di un reddito annuo pari o superiore all’importo dell’assegno sociale. Vuoi saperne di più? Proviamo ad approfondire come funziona la carta di soggiorno illimitata, quali documenti sono necessari e in che modo va rinnovata.

Permesso di soggiorno illimitato: cos’è e chi ne ha diritto?

Si chiama permesso di soggiorno illimitato o carta di soggiorno illimitata ed è un titolo rilasciato a cittadini che hanno soggiornato nel territorio italiano per almeno 5 anni con una residenza continuativa e un reddito sufficiente che superi l’importo di assegno sociale.

Per poterla richiedere è inoltre necessario conoscere la lingua italiana con un livello A2 o un titolo di studi conseguito su suolo nazionale e un permesso di soggiorno valido. Chiaramente il soggetto non dovrà avere alcuna condanna penale.

Grazie a questo documento si possono ottenere non poche opportunità e diritti fondamentali a cui altrimenti un soggetto extracomunitario non potrebbe accedere. Per motivi familiari viene concessa in più a chi ha figli o genitori a carico, oppure dopo 2 anni di matrimonio con un cittadino di nazionalità italiana.

Soggiorno illimitato: deve essere aggiornato

Dopo aver compilato correttamente la domanda e averla vista approvata ci sono ottime notizie: il valore non è cambiato ma va rinnovato ogni 10 anni presso la Questura. Per poter gestire tutta la parte burocratica, essere informati su eventuali cambiamenti e avere un supporto tecnico la cosa migliore è affidarsi ad avvocati e studi legali specializzati in pratiche per carta di soggiorno come SH Immigration.

Quali diritti si ottengono con la carta di soggiorno illimitata?

Dopo aver ottenuto la carta di soggiorno illimitata, seppur necessario un rinnovo ogni 10 anni, si ha accesso ad una serie di diritti:

Non si viene espulsi dal territorio. I cittadini extracomunitari possono restare in Italia a meno che non intervengano sentenze gravi e giudizi di ordine pubblico che li riguardano in modo diretto;

I cittadini extracomunitari possono restare in Italia a meno che non intervengano sentenze gravi e giudizi di ordine pubblico che li riguardano in modo diretto; Si può lavorare. Sia datori di lavoro privati sia pubblici possono assumere i soggetti con contratti regolari e si ha persino l’opportunità di aprire partita IVA e occuparsi di un’attività in proprio;

Sia datori di lavoro privati sia pubblici possono assumere i soggetti con contratti regolari e si ha persino l’opportunità di aprire partita IVA e occuparsi di un’attività in proprio; Si accede a bandi e concorsi. Assegnazione alloggi, sussidi e altri benefit riservati ai cittadini italiani sono così a disposizione anche di altri soggetti purché siano in possesso di tale documento;

Assegnazione alloggi, sussidi e altri benefit riservati ai cittadini italiani sono così a disposizione anche di altri soggetti purché siano in possesso di tale documento; Non serve un visto. Nell’area di Schengen, proprio come tutti i cittadini italiani, si può circolare liberamente purché non si resti nelle località per un periodo superiore ai 12 mesi;

Nell’area di Schengen, proprio come tutti i cittadini italiani, si può circolare liberamente purché non si resti nelle località per un periodo superiore ai 12 mesi; Servizi pubblici. Si può usufruire del diritto all’istruzione e della sanità o di altre prestazioni statali a disposizione.

Se vuoi capire se hai diritto al permesso di soggiorno illimitato e quali documenti possono esserti utili per richiederla ti suggeriamo di avvalerti del supporto di avvocati specializzati come SH Immigration che ti supporteranno nella gestione della pratica burocratica.