Ventimiglia, il bilancio del Commissariato durante le festività natalizie: 2.000 persone e 900 veicoli controllati, 3 arresti, 15 indagati

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno portato a termine nei giorni scorsi due operazioni antidroga a Bordighera e Ventimiglia, culminate con l’arresto in flagranza di due persone per detenzione di cocaina e hashish a fini di spaccio. Gli arresti, già convalidati dall’Autorità Giudiziaria, sono il risultato delle indagini congiunte condotte dalla squadra investigativa e dalla squadra volanti.

Durante le operazioni, sono state sequestrate decine di dosi di cocaina e piccole quantità di hashish, già confezionate in bustine sigillate e pronte per lo spaccio. Gli agenti hanno inoltre recuperato 2500 euro in contanti, ritenuti provento della vendita di stupefacenti, materiale per il confezionamento, un’auto e uno smartphone.

L’intensificazione dei controlli del territorio durante le festività natalizie ha visto il Commissariato di Ventimiglia impegnato in numerose attività, che hanno portato a 3 arresti, 15 persone indagate in stato di libertà e al controllo di 2017 persone e 891 veicoli.

Il Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, ha confermato il mantenimento dei dispositivi di rinforzo per il controllo del territorio, già potenziati durante le festività, e ha disposto la prosecuzione delle operazioni mirate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.