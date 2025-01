Sanremo: asfalto in pessime condizioni in via Margotti, dopo il nostro servizio Interpellanza di Fratelli d'Italia

Interpellanza di Fratelli d’Italia, per il caso sollevato dal nostro giornale e riguardante le condizioni di via Margotti a Sanremo.

Molte le segnalazioni arrivate ad Antonino Consiglio, capogruppo di FdI, per le condizioni disastrate del manto stradale, in molti punti causato anche dalle radici degli alberi che sollevano l’asfalto e la pavimentazione.

“Un parziale intervento negli anni era stato fatto – dice Consiglio - ma mai completato e quindi persistono ancora le condizioni di pericolosità di detta strada. L’incuria del manto stradale è notevolmente accentuata dalle piogge, che contribuiscono a peggiorare lo stato delle buche, dei dissesti e degli avvallamenti già presenti e sintomo di una manutenzione ordinaria spesso affrettata e non eseguita a regola d’arte”.

Come evidenziato dai residenti il manto stradale sconnesso e dissestato moltiplica il rischio di incidenti stradali con la conseguenza che il Comune viene esposto a possibili richieste economiche risarcitorie da parte degli utenti della strada che possono subire danni sia materiali che fisici.

“La zona – prosegue Consiglio – è abitata da diversi anziani e passano molti bambini essendoci diverse scuole tra asilo e medie, oltre ad una palestra dove si gioca a pallavolo. Molti gli anziani caduti per colpa delle radici e qualche giorno fa è successo anche ad una ragazza giovane. Senza pensare alle macchine che non possono passare sopra le radici e per un tratto di strada sono costrette ad andare contromano. In più nella zona c’è pure la Parrocchia, con ulteriori problemi di transito anche per i carri funebri in occasione dei funerali”.

Nell’interpellanza Consiglio chiede all’Amministrazione se intende urgentemente ripristinare il manto stradale di via Margotti, per garantirne la sicurezza e la vivibilità ma anche conoscere quale sia l’attuale livello di finanziamento per la manutenzione della via e se esiste un crono programma con le tempistiche di realizzazione dell’intervento per riparare e superare un problema così sentito dalla comunità.