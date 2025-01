Falco neo commissario per l'ospedale unico di Taggia, le congratulazioni di Bissolotti ( Vince Liguria - Noi Moderati)

Antonio Bissolotti, a nome del gruppo regionale Vince Liguria - Noi Moderati, esprime le congratulazioni al Dott. Silvio Falco per il ruolo di Commissario per l’Ospedale Unico di Taggia.

"Nell’auguragli buon lavoro - sottolinea Bissolotti, siamo convinti che il Dott.Falco, da esperto conoscitore dell’Asl1, di cui è stato un proficuo Direttore Generale, riuscirà a svolgere al meglio la sua funzione per raggiungere nel più breve tempo possibile tutti gli step operativi necessari alla realizzazione di questa opera di fondamentale importanza per il ponente ligure. Questo incarico conferito dal Presidente Bucci va nella direzione di mettere al centro i temi della sanità, prioritari per il nostro territorio e mission di questa giunta regionale.”