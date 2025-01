Carenza di personale sanitario, intervento del Segretario PRC Sanremo-Taggia Paolo Germano

Paolo Germano, Segretario PRC Sanremo-Taggia, interviene in merito alla mancanza di personale sanitario.

"Il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) sta affrontando una crisi del personale sanitario senza precedenti, causata da errori di programmazione, dal definanziamento e dalle recenti dinamiche che hanno alimentato demotivazione e disaffezione dei professionisti verso il Ssn. Senza un adeguato rilancio delle politiche per il personale sanitario, l’offerta dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali sarà sempre più inadeguata rispetto ai bisogni di salute delle persone, rendendo impossibile garantire il diritto alla tutela della salute". Queste le criticità al centro dell’audizione di ieri della Fondazione Gimbe presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’’Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie’.

E in Liguria e in provincia di Imperia la situazione non è certo migliore e la risposta è sempre di più la privatizzazione, vedi ospedale di Bordighera, o il ricorso a cooperative e medici ‘gettonisti’, vedi Pronto Soccorso di Sanremo. Credo che tutti i soggetti interessati, istituzionali e politici, dovrebbero preoccuparsi di rendere nuovamente attrattivo al personale medico ed infermieristico il SSN, bene comune irrinunciabile e da difendere ad ogni costo!”.