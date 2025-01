San Biagio della Cima: presentazione del libro 'Scrivere il paesaggio. Cinque studi su Francesco Biamonti' di Bruno Mellarini

Questo sabato 11 gennaio, a San Biagio della Cima, presso il centro polivalente “Le rose”, alle ore 17,00, l’Associazione Amici di Francesco Biamonti, in collaborazione con il Comune di San Biagio della Cima, organizza la presentazione del libro “Scrivere il paesaggio. Cinque studi su Francesco Biamonti” di Bruno Mellarini, Mimesis Edizioni. Introduce Muaro Bico, sarà presente l’autore. Seguirà piccolo momento conviviale.

Da molto tempo al centro del dibattito teorico e culturale, lo spazio paesaggistico è una delle matrici da cui scaturisce l’opera di Biamonti. Il volume esplora in direzioni diverse l’universo narrativo dello scrittore, mettendo in luce, talvolta anche in termini oppositivi, il rapporto con alcuni autori di riferimento (tra gli altri, Valery, Camus, Proust e Magris). Il paesaggio viene definito anche in rapporto alla storia e al tempo sia come vissuto in situazione sia nei termini di un’ oltranza e talvolta di un ancoraggio esistenziale. Basta pensare ai tanti personaggi biamontiani che, anche di fronte allo scadere del tempo rimangono ancorati alle loro “fasce” a i loro speroni di roccia.

Bruno Mellarini, già dottore di ricerca in Italianistica, si occupa di formazione e ricerca nell’area di italiano e lingue classiche. Ha pubblicato: “Il mito e l’altrove” e “Tra spazio e paesaggio”. La cittadinanza è invitata.