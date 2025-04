"Protagoniste. Storie di donne e Resistenza nel ponente ligure": a Sanremo la presentazione del libro di Daniela Cassini

In occasione dell' 80° Anniversario della Liberazione, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia presenta il nuovo libro, promosso insieme all'Assemblea legislativa della Regione Liguria , intitolato "Protagoniste. Storie di donne e Resistenza nel ponente ligure" scritto da Daniela Cassini, Gabriella Badano e Sarah Clarke Loiacono, Fusta Editore.

Si tratta di una pubblicazione che va a colmare un vuoto negli studi della storia della Resistenza nella nostra Provincia, valorizzando l'apporto e la presenza fondamentali delle donne nella lotta di liberazione dal nazi-fascismo nel nostro Paese.

Sono raccontate storie diversissime tra loro e tutte importanti per rendere omaggio alle donne resistenti della nostra zone attraverso le loro voci, il loro vissuto, i loro racconti unici.

Questo libro è pensato come un “album di famiglia” dell’epoca fatto di scritture ed immagini, un percorso dentro la memoria locale, una trama intessuta tra testi e documenti storici con testimonianze dirette per riprendere il filo di ideali, sentimenti, esperienze e aspettative su cui ancora riflettere.

L'Archivio storico dell'ISRECIm è stata una fonte fondamentale per la ricerca, insieme ad archivi privati.

Continuare a ricordare e raccontare vite per sconfiggere il silenzio e l’oblio, per dare nuova voce a protagonisti e protagoniste che attraverso “ricordi comuni” ci restituiscono in modo potente vicende poco conosciute, ma significative. Fotografie, documenti storici, memorie familiari: il racconto di un’altra Resistenza e delle sue molteplici forme!

Le prime presentazioni, che hanno avuto il patrocinio del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine Avvocati di Imperia, delle Associazioni partigiane provinciali di Imperia ANPI e FIVL e dell’Aned di Savona e Imperia avverranno ad Imperia il 23 aprile alle ore 17 presso la Biblioteca Civica Lagorio di Piazza De Amicis 7 alla presenza del Sindaco Claudio Scajola, di Giovanni Rainisio, Presidente ISRECIm, Paola Viviani Presidente CPO Ordine Avvocati Imperia, della scrittrice Donatella Alfonso che dialoga con le Autrici Daniela Cassini e Gabriella Badano.

Il giorno 24 aprile alle ore 17 a Sanremo presso la Chiesa Luterana di Corso Garibaldi 37 (accanto al Palafiori) porterà i saluti dell'Amministrazione Comunale il Vicesindaco Fulvio Fellegara, l'Avv. Paola Viviani Presidente CPO Ordine Avvocati di Imperia, introduce Giovanni Rainisio Presidente ISRECIm, la giornalista de Il Secolo XIX Milena Arnaldi dialoga con le Autrici Daniela Cassini e Gabriella Badano.

L'ingresso è libero, la cittadinanza cordialmente invitata.