Patto per il lavoro nel turismo: Assessori Ferro, Lombardi e Scajola: “Ci sara' anche l'edizione 2025”

“L'edizione 2025 del Patto per il Lavoro nel Turismo anche quest'anno ci sarà: la prossima settimana è già stato calendarizzato un incontro in Regione con i sindacati e gli enti datoriali al fine di raggiungere un'intesa in brevissimo tempo". Così gli assessori regionali al Lavoro Simona Ferro, al Turismo Luca Lombardi e alla Programmazione Fse Marco Scajola.

"L'attuale giunta - proseguono - è sostanzialmente operativa da appena un mese: tutto ciò comunque non impedirà di far partire l'ottava edizione di una misura che è fondamentale per imprese e lavoratori del settore turismo”.