Mercato coperto a Ventimiglia, Di Muro a Scullino: "Parole farneticanti, non ha mai risolto le gravi carenze strutturali" (Foto)

"Ho letto le ennesime dichiarazioni farneticanti del consigliere di minoranza Gaetano Scullino: con che coraggio afferma che la città e, in particolare, il mercato coperto sarebbero allo sbando? Come si permette a definirci irresponsabili? Scullino si vergogni e chieda scusa per il suo lassismo. Abbiamo dovuto mettere mano a questa struttura, priva di impianto elettrico a norma, priva di impianto antincendio, con pareti annerite, reti fatiscenti e altro ancora. Ricordiamo invece Scullino per il suo 'interventismo': quattro mani di pittura per le facciate esterne e una tenda all’ingresso, senza mai adoperarsi alla risoluzione delle gravi carenze strutturali che hanno comportato la chiusura forzata a seguito dell’incendio" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino sui bagni pubblici del mercato coperto.

"Durante i suoi otto anni da sindaco e i decenni passati in amministrazione comunale, l’ex primo cittadino Scullino ha colpevolmente consentito che gli operatori lavorassero in queste condizioni, mettendo in pericolo gli stessi commercianti e chi transitiva sotto il mercato a causa della sua negligenza. Chi sarebbe quindi l’irresponsabile?" - sottolinea Di Muro - "Mi accusa di essere assente, dov’è stato lui in tutti questi anni in cui il Comune ha incassato il canone mercatale senza reinvestirlo nel luogo di lavora di chi quel canone lo ha pagato? Ecco, dimenticavo un suo investimento di notevole importanza: 35.000 euro in inutili tornelli e termoscanner mai utilizzati e tutt’ora impacchettati come nuovi nell’officina comunale con ancora la bolla di consegna visibile. Soldi pubblici buttati di cui qualcuno dovrebbe rendere conto. Ora, dopo tutto questo, volge la sua attenzione ai bagni pubblici? Bene, ce ne stiamo occupando, abbiamo già eseguito un primo intervento di manutenzione straordinaria, miglioreremo la gestione e la pulizia, mettendo mano all'ennesimo problema ereditato da chi mi ha preceduto".

"Nel frattempo, proprio oggi, senza perderci in chiacchiere, abbiamo trasmesso ai vigili del fuoco un altro documento fondamentale di cui la struttura era sprovvista, organizzato i corsi antincendio per gli operatori e programmato i successivi lavori per l'adeguamento definitivo del mercato" - mette in risalto Di Muro - "Scullino si faccia da parte, ha già dato prova della sua incapacità, e il giudizio dei ventimigliesi su di lui è già stato espresso, ci lasci lavorare e assuma un atteggiamento costruttivo per il bene della città".