I modelli di sandali più alla moda da acquistare quest'anno

Ma quali sono i modelli più di tendenza in vista della prossima stagione estiva? E quali quelli che dovrebbero conquistare le passerelle nel 2025? I sandali cambiano look ogni anno e, così, dai modelli bassi adatti alla quotidianità ai sandali con tacco per le occasioni speciali, i trend portano continuamente alla ribalta proposte differenti e innovative. Ecco le principali tendenze del prossimo anno e come abbinarle per un look di successo.

Gli infradito non passeranno mai di moda

Le tendenze si rincorrono ma la certezza è che gli infradito, noti anche come flip flops, non passeranno mai di moda. Ideali da indossare tutti i giorni, in casa, in spiaggia, in piscina o durante un river cruise Portugal, le mitiche flip flops rappresentano un must have intramontabile della stagione estiva. L'outlet infradito e sandali più alla moda del web propone anche modelli chic, perfetti per rendere ogni outfit unico e irresistibile. Con o senza logo, zebrate, in tinta unita, per uomo, donna e bambino, Havaianas propone modelli indistruttibili e dallo stile inconfondibile. Realizzati anche con materiali ecologici come la gomma riciclata, riducono l'impatto ambientale, allineandosi alle attuali tendenze green. Con design innovativi, dalle suole ergonomiche ai colori vivaci, gli infradito combinano moda e praticità e sono perfetti per ogni evenienza. Inoltre, la loro convenienza e durata li rendono un investimento sicuro e intelligente. Semplici da pulire e trasportare, sono simbolo di comfort e modernità.

Gioielli minimal

Tra i modelli più cool del momento figurano senza dubbio i sandali con gioielli e dettagli in metallo, che assumono le forme più originali e stravaganti. Non mancano neppure modelli basic per chi ama le linee minimali. Kitten heel o flat, molti di questi sandali sono già stati portati alla ribalta durante le sfilate di alcuni degli stilisti più noti al mondo, ma non mancano neppure le proposte low cost. Ideali per eventi formali, ma anche per serate estive con le amiche o il partner, uniscono il fascino dei gioielli e delle decorazioni al comfort di una calzatura pratica e leggera. Declinati in una vasta gamma di stili e colori, offrono soluzioni personalizzate per ogni gusto. Una tendenza cool, che combina lusso e praticità e che, grazie alle sue caratteristiche uniche, è riuscita a trasformarsi in un'icona di eleganza contemporanea.

I sandali anni '90 tornano alla ribalta

La wishlist femminile del 2025 non termina di certo con infradito e sandali gioiello. Tornano di moda, infatti, anche le mules pelose alla Barbie e i sandali dotati di piccole fibbie, esattamente come quelli che andavano di moda verso la fine degli anni '90 e che hanno conquistato proprio tutte, dalle adolescenti alle donne mature. In particolare, occhio ai modelli con fascia e tacco, apprezzati e indossati anche da Carrie Bradshaw in Sex and the City.

Il bordeaux ha conquistato il 2024 ed è pronto a ripetersi nel 2025

Slash sandals, infradito, modelli alla schiava, basic o con zeppa. Ciò che conta è che siano color vino. Il bordeaux e i vari gradi di rosso rappresentano una delle tendenze più importanti di tutto il 2024 in fatto di sandali estivi e, a giudicare dalle ultime proposte delle grandi maison, pare che questo trend non abbia alcuna intenzione di abdicare. Il bordeaux, colore sofisticato e senza tempo, si abbina facilmente con una vasta gamma di outfit, dal casual chic all'abbigliamento da sera. Questi sandali aggiungono un tocco di raffinatezza a qualsiasi look, indipendentemente dagli abiti scelti. Un dettaglio di classe che valorizza ogni passo.

L'amato granchietto è pronto a tornare

Uno dei modelli più amati dei primi 2000 è il "granchietto", che per anni ha accompagnato i passi di donne e bambini. Anche questi sandali a gabbietta, di pelle o di plastica, hanno fatto la loro ricomparsa la scorsa estate, conquistando migliaia di persone in ogni angolo del mondo. Ebbene sì, parliamo del ritorno di un grande classico della nostra infanzia: attualmente, i cosiddetti "fishermans" non sono più realizzati soltanto in PVC e pensati per camminare sugli scogli, ma includono modelli perfetti per le passeggiate in città e le serate informali. Con o senza tacco, restano tra le proposte più cool di sempre!