'Influenza point': ecco gli ambulatori dei medici di famiglia aperti in Asl 1 nel fine settimana dell'11 e 12 gennaio

Considerato l’importante afflusso negli Influenza Point che si è registrato durante le feste natalizie, Regione Liguria ha deciso di prolungare l’accordo con i medici di medicina generale per tutto il mese di gennaio. Pertanto in Asl 1 imperiese saranno operativi, nei giorni dell'11 e 12 gennaio, i seguenti ambulatori nei seguenti Distretti Sanitari.

DISTRETTO VENTIMIGLIESE

11/1/25

Dott.sa Bursi Antonella via Don Bosco 58 Vallecrosia, dalle 14 alle 17.

Dott. Belvedere Giovanni corso Genova 68 Ventimiglia, dalle 14 alle 17.

12/1/25

Dott.sa Bursi Antonella via Don Bosco 58 Vallecrosia, dalle 14 alle 17.

Dott. Belvedere Giovanni corso Genova 68 Ventimiglia, dalle 8 alle 14.

DISTRETTO SANREMESE

11/1/25

Dott. Comparato Federico corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17.

Dott.sa Crespi Erika via S.Francesco 298 Taggia, dalle 8 alle 14.

Dott.sa Russo Claudia c.so Orazio Raimondo 23 Sanremo, dalle 14 alle 17.

Dott.sa Lo Blundo Viviana via S. Francesco 298 Taggia, dalle 15 alle 18.

Dott.sa Hoxhaj Fabiola c.so Imperatrice 7 Sanremo, dalle 8 alle 17

Dott. Luongo Stefano c.so Imperatrice 7 Sanremo, dalle 8 alle 14.

12/1/25

Dott. Matani Moreno c.so Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17.

Dott.sa Hoxhaj Fabiola c.so Imperatrice 7 Sanremo, dalle 8 alle 17

Dott. Comparato Federico corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17.

Dott. Luongo Stefano c.so Imperatrice 7 Sanremo, dalle 8 alle 14.

DISTRETTO IMPERIESE

11/1/25

Dott. Bessone Carlo via Belgrano 3 Imperia, dalle 8 alle 17.

Dott. Bonsignorio Enrico via Bonfante 66 Imperia, dalle 8 alle 14.

Dott. Pesce Andrea via Bonfante 66 Imperia, dalle 8 alle 14.

Dott.sa Thomatis Roberta via della Repubblica 29 Imperia, dalle 8 alle 14.

12/1/25

Dott. Bessone Carlo via Belgrano 3 Imperia, dalle 8 alle 17.

Dott. Bonsignorio Enrico via Bonfante 66 Imperia, dalle 8 alle 14.