FLOCK: il token è sempre più ricercato e la presale vola a 9 milioni di dollari

Flockerz (FLOCK) si distingue nel vivace settore delle meme coin grazie a un approccio innovativo incentrato sulla governance comunitaria. Con un modello unico di Vote-to-Earn, il progetto non solo consente agli investitori di partecipare attivamente alle decisioni strategiche, ma li premia con token per il loro contributo. Queste premesse hanno colto nel segno e sono tantissimi gli investitori che, nel corso della presale, hanno deciso di posizionarsi preventivamente sul token nativo FLOCK. La prevendita ha finora raccolto più di 9 milioni in finanziamenti, un traguardo senza dubbio impressionante.

Al netto dei risultati, la presale si avvicina alla sua conclusione e anche se il team non ha ancora annunciato specifiche piattaforme di scambio, si prevede che il token ERC-20 potrebbe essere scambiato su exchange decentralizzati come Uniswap una volta terminata la presale.

Vai alla presale di Flockerz

Staking per i primi investitori

Gli investitori iniziali stanno già sfruttando i loro token FLOCK attraverso il sistema di staking. Finora, oltre 600 milioni di FLOCK sono stati bloccati in staking, che distribuisce ricompense dinamiche su un periodo di due anni. Questo dimostra la fiducia della comunità nella crescita futura del progetto e offre ai primi investitori l'opportunità di incrementare il proprio investimento prima del listing ufficiale. L’APY è del 298%, quindi una percentuale ancora sufficientemente alta per consentire dei ritorni importanti.

Anche la sicurezza del progetto non è stata trascurata. Le società di verifica blockchain Coinsult e SolidProof hanno esaminato gli smart contract del progetto, non rilevando problemi preoccupanti o rischi di honeypot. Questo ha rafforzato ulteriormente la fiducia degli investitori nella solidità del progetto.

Cos’è il Vote-to-Earn

Il modello Vote-to-Earn di Flockerz rappresenta una deviazione significativa dal tradizionale approccio delle meme coin. Invece di lasciare i token inattivi nei portafogli, i possessori di FLOCK possono partecipare attivamente alla definizione del futuro del progetto, guadagnando ulteriori token per il loro coinvolgimento nelle decisioni di governance.

Questo protocollo è parte integrante del Flocktopia DAO, che detiene il 25% della fornitura totale di FLOCK nel suo vault. Quando i membri della comunità votano su proposte relative al progetto, che possono riguardare nuovi listing su exchange o aggiornamenti del protocollo, ricevono ulteriori token FLOCK come ricompensa. Questo sistema non solo promuove un coinvolgimento a lungo termine, ma garantisce che le decisioni siano prese collettivamente, rafforzando la governance decentralizzata.

Il nome "Flockerz", d’altronde, richiama l'immagine di uno stormo, simbolo di una comunità unita che si muove in sincronia verso obiettivi comuni. Questa filosofia si riflette nella struttura del progetto, che non è solo una criptovaluta, ma una vera e propria comunità dove ogni investitore ha voce in capitolo. Il simbolismo però non deve far pensare che si tratti di un progetto che non abbia nulla a che vedere con il mondo e la cultura “meme”. Infatti, gli uccelli scelti come mascotte, sono antropomorfizzati e hanno un colore blu, con caratteristiche esilaranti e in grado di intrattenere la community con meme a tema.

Come investire in FLOCK

Con un prezzo attuale di soli 0,0066351$, Flockerz rappresenta un'opportunità davvero unica ed è possibile partecipare alla prevendita, prima che questa termini, in modo semplice e immediato. Il primo passo, naturalmente, è quello di raggiungere il sito della prevendita. Da questo portale, sarà poi possibile collegare un wallet compatibile. Best Wallet è uno dei migliori in tal senso, ma gli utenti possono scegliere anche alternative come Metamask, Coinbase Wallet o Wallet Connect.

Dopodiché, con le proprie criptovalute, come ETH o USDT, sarà possibile effettuare lo scambio per FLOCK. Un modo davvero immediato che consente di posizionarsi subito su FLOCK. Al termine della prevendita, i token saranno poi allocati sul wallet indicato.

