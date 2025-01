Hanno patteggiato i due ceceni che, nel novembre scorso sono stati fermati dai Carabinieri di Bordighera mentre, in macchina nella zona di Borghetto San Nicolò, viaggiavano in auto con un fucile a pompa e sei cartucce.

Per loro un anno e quattro mesi di carcere per porto abusivo di armi mentre nessuna condanna per i 23 grammi di cocaina trovati nella stessa auto. I due erano difesi dagli avvocati Maria Gioffrè e Ugo Fogliano.