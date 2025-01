Sanremo: convenzione per la gestione delle colonie feline e l’attività di sterilizzazione dei randagi adulti

L'Amministrazione comunale di Sanremo ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione di una convenzione per la custodia e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio, comprensiva anche dell’assistenza veterinaria e relativa attività di sterilizzazione.

Secondo l’ultimo censimento delle colonie feline, redatto dalla Lega del Gatto, sul territorio di Sanremo sono presenti 1.802 gatti. Una nota presentata dalla Lega del Gattino stima inoltre in 140 il numero di randagi adulti non sterilizzati (100 femmine e 40 maschi). Per l’attività di sterilizzazione è stato richiesto un contributo, con prezzo agevolato applicato dagli studi veterinari delle associazioni animaliste, di 102 euro per le femmine e 72 euro per i maschi.

“E’ necessario integrare le sterilizzazioni già effettuate da ASL1 Imperiese per coprire il fabbisogno presente nel nostro comune – dichiara l’assessore all’ambiente Ester Moscato – e questa attività è la strategia più efficace per mantenere sotto controllo la popolazione felina, combattere il fenomeno del randagismo e il sovraffollamento dei rifugi. E’ quindi opportuno, già dai primi mesi del 2025, provvedere alla sterilizzazione almeno del 50% dei randagi adulti indicati, pari ad un totale di 70 gatti”.

La convenzione dovrà prevedere 25 mila euro per la custodia e la gestione delle colonie feline e habitat sul territorio di Sanremo, realizzate dalla Lega del Gatto, con relativa assistenza veterinaria. Ulteriori 7.140 euro saranno inoltre destinati alle attività di sterilizzazione svolte dalla Lega del Gattino.