Aumento della vendita dei biglietti della Lotteria nell'Imperiese, Germano (PRC ): "Dato preoccupante"

"La notizia che la provincia di Imperia registra in Liguria la maggiore crescita nella vendita di biglietti della lotteria Italia (28.420, +36% vs 2023) francamente ci preoccupa". Lo dice in una nota Paolo Germano, Segretario del PRC Sanremo-Taggia.

"I dati sulla situazione economica nel 2024 - prosegue - danno in calo tutti i settori, lavoro, imprese, commercio, turismo, import-export, etc. con un bilancio negativo (fonte: Liguria Ricerche, I dati dell'economia ligure - Note periodiche, 2024). Quando le cose vanno male, e non si vedono vie di uscita, ci si affida alla Dea Bendata, ma la risposta è solo per qualcuno, non per tutti".