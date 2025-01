Il resoconto mensile di Binance presenta importanti approfondimenti sul mondo crypto

Il resoconto di Binance Research mette in luce importanti cambiamenti avvenuti nel settore delle criptovalute a dicembre 2024. Il 17 dicembre 2024, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha raggiunto il suo punto più alto a 3,91 trilioni di dollari, spinta dall'adozione istituzionale e dalla fiducia normativa.

Tra gli indubbi vincitori della stagione c’è naturalmente Bitcoin, mentre altri token come SOL rallentano. Sebbene Solana abbia visto un momento di popolarità con Pump.fun, le sfide che si sono presentate sono superiori alle aspettative. Ma ciò potrebbe cambiare nel 2025 con la prima Layer-2 per la blockchain, ovvero Solaxy (SOLX).

Bitcoin sempre meglio, mentre Solana rallenta

Grazie a ulteriori acquisizioni e all'inclusione di MicroStrategy nel Nasdaq 100, Bitcoin ha raggiunto un massimo storico di 108.000 dollari. L'aumento è stato ulteriormente sostenuto dalle speculazioni che gli Stati Uniti potrebbero adottare BTC come asset di riserva strategico. Un calo di 500 miliardi di dollari nel valore di mercato è stato causato dall'annuncio della Federal Reserve di ridurre i piani di riduzione dei tassi per il 2025 da quattro a due.

Con un aumento del 123,4% nella capitalizzazione di mercato, BTC ha superato Saudi Aramco e l'argento, diventando il settimo asset più grande a livello globale. La sua espansione è stata favorita dallo halving, dalle approvazioni degli ETF spot e dal recupero generale del mercato. Grazie ai rendimenti del 10% dello staking e alla sua aggiunta come asset collaterale su Aave, la stablecoin USDe di Ethena, basata su Ethereum, è diventata la terza stablecoin più grande con una valutazione di mercato di 5,9 miliardi di dollari.

I volumi di trading spot e perpetui decentralizzati hanno raggiunto massimi storici di 326 miliardi di dollari e 356 miliardi di dollari, rispettivamente. Il valore totale bloccato nei protocolli di prestito e staking liquido è salito a 55 miliardi di dollari e 71 miliardi di dollari. L'ecosistema DeFi di Solana ha affrontato sfide, tra cui un calo di 1,1 miliardi di dollari nel TVL e una diminuzione del 7% degli indirizzi attivi giornalieri. Al contrario, il TVL di Sui è salito a 1,8 miliardi di dollari, trainato da protocolli chiave come Suilend e NAVI Protocol.

Con startup come Virtual Protocol e ai16z che ottengono valutazioni multi-miliardarie, gli agenti IA hanno guadagnato terreno. Mentre intelligenza artificiale e criptovalute diventano sempre più integrate, questi agenti autogestiti vengono utilizzati per compiti come l'analisi di mercato e il trading.

A dicembre 2024, i volumi di trading di NFT su ETH hanno totalizzato 888,2 milioni di dollari. Con l'introduzione del token PENGU, i Pudgy Penguins hanno goduto di una crescita notevole, mentre le vendite di collezioni classiche come CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club sono diminuite. Un'attività ridotta nei rispettivi mercati NFT è stata notata anche su altre chain, come SOL e BNB Chain.

Mentre l'ecosistema delle criptovalute entra nel 2025, il resoconto si concentra su come i cambiamenti nelle dinamiche di mercato, i progressi normativi e i miglioramenti nei sistemi decentralizzati lo abbiano trasformato.

Solaxy, la soluzione L2 per Solana

Solaxy (SOLX) sta facendo parlare si sé come la prima soluzione Layer 2 progettata per affrontare i problemi di congestione della rete di Solana. Con circa 9 milioni di dollari raccolti nella prevendita, Solaxy punta a ottimizzare l'infrastruttura di Solana, posizionandosi come un attore fondamentale nel trading di meme coin.

La rapida crescita di Solana ha portato a rallentamenti della rete, soprattutto durante i periodi di alta attività, causati dal trading di meme coin e dal rilascio di NFT. I dati mostrano che fino al 70% delle transazioni falliscono nei momenti di picco, evidenziando problemi di scalabilità che potrebbero limitare l'adozione a lungo termine della rete.

Solaxy affronta questo collo di bottiglia attraverso la scalabilità Layer 2, raggruppando le transazioni off-chain prima di finalizzarle sulla mainnet di Solana. Questo riduce la congestione mantenendo velocità e costi bassi. Inoltre, Solaxy funge da ponte tra Solana ed Ethereum, combinando la liquidità e la sicurezza di Ethereum con l'efficienza e i bassi costi di Solana.

Gli investitori iniziali si sono affrettati ad acquistare token SOLX al prezzo di 0,001592 dollari, con prezzi destinati a salire progressivamente nelle fasi successive. Oltre 2,9 miliardi di token sono già stati messi in staking, garantendo un rendimento annuo del 390%. Si tratta di un'attrattiva molto significativa per coloro che cercano un reddito passivo.

La rapida crescita della prevendita riflette una forte fiducia degli investitori nella capacità di Solaxy di migliorare la scalabilità di Solana, sfruttando al contempo la popolarità delle meme coin.

Mentre WIF e token simili dipendono dall'acquisto speculativo, Solaxy offre soluzioni reali e tangibili al maggiore problema di Solana, dandogli un valore a lungo termine oltre i cicli rialzisti dati dal clamore mediatico. Inoltre, la sua funzionalità cross-chain con Ethereum apre anche le porte ai protocolli DeFi e agli investitori istituzionali, fornendo a Solaxy un vantaggio nell'attrarre liquidità.

