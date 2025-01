Sanremo: lampione di via De Benedetti 'centrato' da un... sacchetto dell'immondizia, colpo da guinness (Foto)

Che la maleducazione la faccia ormai da padrone, in particolare per il conferimento dei rifiuti, è risaputo da tempo. Ma, quanto accaduto questa mattina a Sanremo, in via De Benedetti, è quasi da guinness dei primati.

Qualcuno, infatti, ha lanciato un sacchetto dell’immondizia, probabilmente da una finestra, ed ha centrato un lampione dell’illuminazione pubblica. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per organizzare la rimozione del sacchetto ed evitare che cadesse in testa a qualcuno.

Non è escluso che, invece, di un classico ‘maleducato’, il responsabile possa essere un gabbiano. I volatili, infatti, spesso sollevano in aria i sacchetti per portarli via, aprirli e cibarsi del contenuto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per rimuovere il sacchetto.