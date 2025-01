Per non dimenticare, Vallecrosia commemorerà il ‘Giorno della Memoria’

Vallecrosia commemorerà il ‘Giorno della Memoria’ con una cerimonia al cippo dell'ex campo di concentramento di via San Rocco.

In occasione dell'ottantunesimo anniversario dell'istituzione del campo di concentramento provinciale per ebrei e familiari dissidenti e renitenti alla leva nella R.S.I., istituito a Vallecrosia nel febbraio del 1944, l'Amministrazione comunale ha, infatti, iniziato a pensare e a organizzare l'evento, per non dimenticare il passato, coinvolgendo le associazioni e le scuole del territorio che potranno presentare proposte e iniziative all'ufficio competente del Comune entro il 20 gennaio.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che viene celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. Il 27 gennaio del 1945, infatti, le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nell'operazione Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.