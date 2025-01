Foce del torrente Argentina, Cerri: "Il ponte rappresenta un ulteriore passo nella messa in sicurezza del torrente"

“L’alluvione del 2018 e gli eventi del 2020 hanno evidenziato la vulnerabilità del nostro territorio. Le ‘zone rosse’ tra Taggia e Riva Ligure e i danni subiti nell’entroterra confermano l’urgenza di interventi concreti. Regione Liguria ha risposto con azioni decisive”. Così Chiara Cerri, consigliere regionale e comunale di Taggia, commenta l’approvazione del progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione del ponte della ciclovia alla foce del Torrente Argentina. “L’opera rappresenta un ulteriore passo nella messa in sicurezza del torrente, grazie alla realizzazione di un nuovo ponte metallico a campata unica che eliminerà gli attuali piloni, che ostacolano il deflusso delle acque, migliorando le condizioni di sicurezza dell’area. Grazie alla collaborazione tra Regione, Comuni e gli uffici difesa del suolo territoriali, si sta realizzando un intervento atteso da anni, fondamentale per la sicurezza del nostro territorio”, conclude Cerri.