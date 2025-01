Barriera di Ventimiglia in tilt: traffico di 3 km in direzione Francia

L'avvicinarsi dell'Epifania porta anche la fine delle vacanze natalizie e il conseguente controesodo per rientrare, che anche questa volta non risparmia le autostrade della Riviera dei Fiori.

Alla barriera di Ventimiglia durante il pomeriggio di sabato 4 gennaio si sono registrati diversi chilometri di coda, che hanno raggiunto anche i 3 chilometri nel corso del pomeriggio, con i veicoli fermi all'altezza dello svincolo per Ventimiglia.

Ad aggravare ulteriormente la situazione un incidente che avrebbe visto coinvolto un mezzo pesante all'altezza proprio dello svincolo per il confine di Stato, dovuto all'avaria del mezzo, per cou fortunatamente non si sono registrati feriti.