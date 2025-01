Un apericena al Kursaal per festeggiare il nuovo anno con 'Bordighera Bene Comune'

Il presidente, il direttivo e tutti i soci di Bordighera Bene Comune hanno il piacere di invitare amici e concittadini ad una serata evento per festeggiare insieme il nuovo anno e presentare i lavori passati e futuri dell’associazione.

L’evento si svolgerà sabato 11 Gennaio dalle ore 19.00 presso il Kursaal Club di Bordighera, con un apericena, tanta musica, divertimento e solidarietà. Durante la serata infatti, oltre alla possibilità di tesserarsi all’associazione, ci sarà la possibilità di contribuire attraverso una ricca lotteria alla donazione che l’associazione farà alle AMBULANZE VETERINARIE ODV, che da tempo si prodigano sul territorio per gli amici a quattro zampe. L’ingresso, con apericena e un drink incluso, avrà un costo di 20 Euro.

L’associazione Bordighera Bene Comune da due anni ha riportato in vita la Marcia delle Palme, grazie ad una sinergia con il Risveglio Bordigotto, e si è distinta negli ultimi anni sul territorio con iniziative benefiche e culturali.

“Iniziamo l’anno alla grande con un evento a cui speriamo partecipino più persone possibili, così da far conoscere ai più le attività in previsione per quest’anno da parte della nostra associazione e per aiutare gli amici delle ambulanze veterinarie nel poter portare avanti la loro difficile missione. Vi aspettiamo!”

Per info e prenotazioni: 346 0876303