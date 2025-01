Ceriana: 'botto' di Capodanno esagerato fa andare in frantumi finestre e fa cadere calcinacci, indagini in corso

Proprio ieri abbiamo trattato l’argomento dei cosiddetti ‘botti’ di Capodanno, evidenziando una importante recrudescenza del fenomeno, che quest’anno ha visto fuochi artificiali prodotti da tanti privati, nelle maggiori città dell’estremo ponente.

Questa volta il grido d’allarme ci arriva da un piccolo centro dell’entroterra, Ceriana, dove la notte di Capodanno è stato fatto esplodere un ‘botto’ che ha fatto sobbalzare l’intero paese, in particolare i residenti di via Fossano. Secondo chi si trovava nella zona, l’effetto sonoro è stato di una vera e propria bomba carta, facendo andare in frantumi alcuni vetri di finestre e facendo cadere addirittura dei calcinacci sulle auto in sosta.

Del caso sono stati informati i locali Carabinieri mentre il Sindaco di Cariana, Maurizio Caviglia, ha così commentato l’accaduto: “Mi dispiace moltissimo e, come amministrazione comunale, stiamo cercando di capire chi sono i colpevoli di questo atto irresponsabile e pericoloso. Spero vivamente che, se qualcuno ha visto o sentito qualcosa che possa far risalire al responsabile, abbia la correttezza e l’onestà di segnalarlo a chi di dovere”.