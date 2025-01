Bordighera: barista in coma dopo la notte di Capodanno, il colpevole racconta la sua versione dei fatti

E’ stato ascoltato dagli inquirenti ed ha un legale d’ufficio, l’avvocato Simone Croese di Ventimiglia, il 27enne romeno protagonista dei fatti della notte di Capodanno in cui è rimasto gravemente ferito il 48enne titolare di un bar di Bordighera, Andrea Oliva.

L’uomo, regolare sul territorio e con un contratto di lavoro in una officina della città di confine, è chiuso in casa dalla sera di Capodanno, ovvero da quando sono accaduti i fatti. L’avvocato Croese, in attesa di capire cosa faranno i magistrati, lo ha ascoltato ed ha sentito la sua versione dei fatti.

Secondo il romeno, lui era entrato nel bar ed ha raccontato di essere stato insultato ed aggredito verbalmente da Oliva. Una volta uscito se lo è ritrovato davanti ed ha dichiarato di essersi spaventato e di averlo spinto, fuggendo poi via. Ora gli inquirenti visioneranno le telecamere della zona per capire con precisione cosa è realmente accaduto.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi mentre le condizioni di Oliva sono sempre critiche. E’ ricoverato, in coma, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.