La Croce Verde Intemelia cerca giovani motivati per il Servizio Civile Universale della durata di 12 mesi

La Croce Verde Intemelia, organizzazione di volontariato impegnata nel soccorso e nell'assistenza sanitaria sul territorio, informa sulla possibilità di aderire al Servizio Civile Universale. Ecco tutte le informazioni per formulare domanda:

Requisiti: età compresa tra 18 e 28 anni; motivazione e impegno; disponibilità a dedicare 12 mesi al Servizio Civile.

Cosa offre:

- Formazione professionale: si acquisiranno competenze nel soccorso sanitario, gestione delle emergenze e supporto alla comunità.

- Esperienza sul campo: coinvolgimento attivo nelle attività quotidiane, contribuendo al benessere della comunità.

- Compensazione mensile: il compenso mensile è di 507,30 euro

- Orario settimanale: 25 ore a settimana che permettono di conciliare il servizio civile con altri impegni.



“Cerchiamo giovani motivati, desiderosi di mettersi in gioco e di fare la differenza spiegano dalla Croce Verde -. Non è richiesta esperienza pregressa, solo passione per l'aiuto agli altri e voglia di vivere un'avventura che ti arricchirà personalmente e ti permetterà di crescere come individuo, lavorare a stretto contatto con professionisti del settore e costruire relazioni significative con i tuoi compagni di servizio. Il programma ha una durata di 12 mesi, durante i quali si avrà l'opportunità di contribuire attivamente alla missione della pubblica assistenza.

Per ulteriori informazioni, contattare lo 0184351175 o scrivere alla email info@croceverdeintemelia.com o recarsi presso la sede in P.za XX settembre 8 a Ventimiglia. C’è tempo fino alle 14 del 18 febbraio 2025 per candidarsi ed è possibile solo per giovani in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)