Bordighera, tutti in mare a Capodanno: terzo Cimento invernale al San Marco (Foto)

Tutti in mare a Capodanno. Grande successo per il terzo Cimento invernale bordigotto andato in scena ieri al San Marco Beach. L'evento, giunto alla terza edizione, ha attirato settantaquattro persone impavide che, nonostante il freddo, si sono messe in costume e si sono tuffate in acqua.

Dal più piccolo che aveva due anni a una veterana di 78, i presenti hanno deciso di iniziare il 2025 con un bagno propiziatorio in un mare splendido. A seguire, si è svolto un aperitivo per tutti, temerari e spettatori per brindare insieme al nuovo anno.

Inoltre, il rito proposto dal titolare del San Marco, Beach e Gourmet, Gianni Calleri è stato accompagnato anche da una pulizia della spiaggia con l'intento di proteggere l'ambiente. Chi ha partecipato all'iniziativa è stato premiato con caramelle, per i bambini, e un regalo, per i grandi.