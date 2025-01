Il Capodanno fa già discutere: a Sanremo notte di 'botti' e prime polemiche per l'ordinanza non rispettata

Il Capodanno di festa a Sanremo, come in altre città, ha lasciato già un po’ di strascichi, nonostante sia trascorso da poche ore.

In particolare la questione ‘botti’, visto che era stata emanata l’apposita ordinanza, scarsamente rispettata in tutta la città. Anzi, a mezzanotte e anche nelle ore successive, c’è chi ha pure fatto ‘concorrenza’ allo spettacolo di fuochi artificiali predisposto dal Comune sul porto vecchio.

Fuochi pirotecnici si sono levati da diverse zone della città per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, lasciando perplesso chi, invece, non gradisce questo tipo di salutare il Capodanno, che in molti casi crea non pochi problemi agli animali.

Tra i tanti lettori che ci hanno scritto nel corso della notte, anche Alessandra: “Mi duole sottolineare come l'annunciato divieto di botti, petardi e artifici pirotecnici in vigore durante la notte di Capodanno a Sanremo si sia rivelato un totale e completo insuccesso. Dai giardini di Villa Ormond e aree limitrofe (solo per fare un esempio) fino a tarda notte è stato un incessante esplodere di tutto e di più e viene proprio da chiedersi se sia stato messo in atto un qualsivoglia genere di controllo o intervento al riguardo. All'una di notte passata sembrava di essere in mezzo alla contraerea, senza alcun rispetto per gli animali (soprattutto quelli più sfortunati che non hanno una casa che li protegge), senza alcun rispetto per chi è anziano o ammalato”.

La nostra lettrice ha anche chiamato la Polizia Municipale, evidenziando la presenza dell’ordinanza: “Mi hanno risposto che tutte le vetture erano impegnate per i servizi di vigilanza per il concertone di Capodanno. Ho chiamato pure il 112 ma mi hanno risposto che non era un'emergenza”.

Come ogni anno e come in ogni città, i ‘botti’ di Capodanno creano sempre discussione tra chi vuole festeggiare facendo ‘casino’ e chi invece è contrario, chiedendo più moderazione. In molti casi, vedi Imperia, l’ordinanza non viene emessa proprio perché difficile da attuare e da controllare. Ora attendiamo eventuali nuove rimostranze per quanto accaduto nel corso della notte.