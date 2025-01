Luca Lombardi e Gianni Berrino in visita questa mattina all'ospedale ‘Borea’ di Sanremo (Foto)

L'assessore regionale Luca Lombardi e il senatore Gianni Berrino, membro della 10ᵃ Commissione Sanità, hanno fatto visita questa mattina all'ospedale Borea di Sanremo.

Accolti dalla dottoressa Laura Garibotto della direzione medica di presidio hanno salutato e fatto gli auguri di un sereno 2025 al personale sanitario impegnato il primo dell'anno. Lombardi e Berrino hanno si sono recati anche al nuovo Punto Nascita per festeggiare insieme al personale il primo nato del 2025 alle 00:08: si tratta di Manuel Antonio.

Ad accoglierli il dottor Mystkowski insieme all’equipe ostetrica. Si sono poi recati al Pronto Soccorso, dove sono stati accolti dalle dottoresse Stea e Pirani, per ringraziare tutti per il lavoro svolto nel 2024 e per l’opera di questa notte. Durante la visita di Lombardi e Berrino è intervenuto in videochiamata anche l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò che ha salutato e ringraziato il personale dell'ospedale.