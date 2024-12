Meme Index (MEMEX): la presale raggiunge 1,2 milioni di dollari in finanziamenti

Un nuovo token sta creando grande scalpore nel settore delle meme coin, trattasi di Meme Index (MEMEX). La sua prevendita ha superato recentemente il traguardo di 1 milione di dollari, segnando un ottimo inizio per il progetto.

Le meme coin hanno raggiunto nel 2024 una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 137 miliardi di dollari. Con progetti come Pepe e Dogecoin che hanno registrato guadagni enormi, non è un caso quindi che appaiano sempre nuovi progetti in questa nicchia di mercato.

Tuttavia, tra queste migliaia di progetti, molti svaniscono rapidamente, quindi trovare quello giusto con un alto potenziale di crescita può essere una sfida. Ed è qui che entra in gioco Meme Index (MEMEX). Il progetto consente agli investitori di accedere a molti indici di meme coin per un portafoglio diversificato, permettendo di investire nel mercato dei token meme come si preferisce, in base alla propria tolleranza al rischio.

MEMEX e gli indici

Il token MEMEX è chiaramente il cuore pulsante del progetto e può essere acquistato al prezzo attuale di prevendita, ovvero 0,0147457$. Successivamente, il prezzo aumenterà nella fase successiva, quindi questo sarà probabilmente il prezzo più basso disponibile per il token.

Combinando ciò con un elevato APY di staking, Meme Index è una piattaforma che potrebbe rivoluzionare gli investimenti nelle meme coin. Chi decide di bloccare i token acquistati, infatti, accede a un APY che allo stato attuale è ancora superiore al 1.900%, consentendo ottimi ritorni passivi nel tempo. Tuttavia, questo tasso di ricompensa diminuirà man mano che più investitori si uniranno al pool di staking, quindi è importante non tergiversare.

Gli investitori che dispongono di MEMEX possono avere accesso a quattro indici diversi, ognuno di questi adattati a differenti profili di rischio. Meme Index si distingue nello spazio affollato delle meme coin, permettendo di diversificare così il proprio investimento tramite indici selezionati. I quattro indici sono: Meme Titan, Moonshot, Midcap e Meme Frenzy.

Meme Titan Index si concentra sulle 10 migliori meme coin, incluse le più popolari come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe. È un'opzione equilibrata per chi cerca maggiore stabilità ma desidera comunque esposizione ai potenziali alti rendimenti delle meme coin.

Moonshot Index include progetti emergenti ancora scambiati sotto una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Questi token hanno più potenziale di crescita rispetto a nomi noti come DOGE, ma comportano anche un rischio maggiore.

Midcap Index, invece, considera token con capitalizzazioni di mercato tra 50 e 250 milioni di dollari. Questi progetti presentano un rischio elevato ma hanno ampi margini di crescita. Se uno di questi token superasse il miliardo di dollari, potrebbe potenzialmente portare a guadagni da 4x a 20x.

Meme Frenzy Index, infine, si rivolge agli investitori ad alto rischio. Un token a piccola capitalizzazione in questo indice ha maggiori probabilità di fallire, ma anche un solo vincitore tra questi potrebbe compensare tutte le perdite.

Sbloccare gli indici con MEMEX

MEMEX è essenziale per accedere a questi gruppi di meme coin che mitigano i rischi mantenendo alti potenziali di crescita. Vale la pena menzionare che il progetto consente ai detentori di MEMEX di modificare questi indici tramite partecipazione diretta alle decisioni del team di sviluppo.

La comunità può quindi votare per rimuovere i token meno performanti e aggiungere meme coin più nuove e promettenti. Quindi, se DOGE o PEPE perdessero il loro fascino, la comunità di Meme Index potrebbe collettivamente spostarsi verso coin emergenti come Pepe Unchained. Man mano che le meme coin continuano a guadagnare popolarità, MEMEX offre un percorso diversificato e ben studiato in una delle nicchie più calde del mondo cripto.

Gli acquirenti iniziali hanno poco tempo per acquistare MEMEX al prezzo attuale, dopodiché il prezzo continuerà ad aumentare, fino a culminare con la quotazione sugli exchange al termine della prevendita.

Per acquistare MEMEX basta disporre di un wallet compatibile con la prevendita, utilizzando ETH, USDT, BNB o una carta di credito per finalizzare la transazione. Il progetto è verificato da SolidProof e Coinsult che ne hanno comprovato la genuinità degli smart contract.

Per ottenere tutte le ultime novità in merito, è possibile anche seguire Meme Index sulla pagina ufficiale X e unirsi al gruppo Telegram. In questo modo vi assicurerete di essere sempre aggiornati sul progetto in questione.

