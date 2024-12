'Ospedaletti insieme' chiede al Sindaco Daniele Cimiotti di emanare una ordinanza anti 'botti' per Capodanno

“Preso atto che non risulta pubblicato alcun provvedimento in merito all utilizzo di fuochi e botti per gli imminenti festeggiamenti di fine anno abbiamo chiesto con fermezza all’Amministrazione Comunale di emanare un’ordinanza immediata per vietare l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio durante i festeggiamenti di fine anno”.

Interviene in questo modo il gruppo di opposizione ‘Ospedaletti Insieme’. “Ogni anno – prosegue - a posteriori assistiamo alle giuste lamentele dei cittadini per i danni causati dai botti: gravi traumi per gli animali domestici e selvatici, rischi per l’incolumità delle persone e un impatto ambientale significativo. È il momento di intervenire concretamente per tutelare il benessere di tutti e dimostrare attenzione e responsabilità verso la nostra comunità e il territorio”.

“Un Capodanno senza botti non è solo possibile – termina il gruppo di minoranza - ma necessario: sempre più comuni scelgono il rispetto per animali, persone e ambiente. È ora che anche Ospedaletti si unisca a questo gesto di civiltà. Chiediamo un intervento immediato da parte dell’Amministrazione, accompagnato da un appello ai cittadini affinché evitino l’utilizzo di botti, contribuendo a un Capodanno più sereno, rispettoso e sicuro per tutti”.