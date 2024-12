Ventimiglia, tuffo in mare a Capodanno: torna il Cimento invernale alle Calandre

Tuffo in mare a Capodanno. A Ventimiglia torna l'ormai tradizionale Cimento invernale alle Calandre.

L'evento, proposto dal gruppo Ventimiglia Cimento Invernale, ogni anno attira tante persone impavide che, nonostante il freddo, si mettono in costume e si tuffano in acqua.

L'appuntamento sarà il 1° gennaio e prevede alle 10 il ritrovo in spiaggia per prepararsi al tuffo in mare in programma alle 11. "Dopo il bagno propiziatorio festa grande al chiosco in compagnia di Michele e del suo staff" - dicono gli organizzatori - "Non potete perdervi l'evento più 'cold' dell'anno".