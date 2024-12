Triora (ri)lancia il progetto "Case a 1 euro": un'opportunità per rivitalizzare il borgo

Il Comune di Triora ha dato il via alla pubblicazione del bando per il progetto "Case a 1 euro", un’iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio immobiliare inutilizzato e a dare nuova vita al borgo. La decisione è stata ufficializzata con una determinazione del settore amministrativo-contabile, approvata il 20 dicembre 2024. Gli immobili coinvolti, situati in diverse sezioni del territorio comunale, saranno disponibili per l’acquisto a un prezzo simbolico.

Il bando prevede un periodo di pubblicazione di 30 giorni, con scadenza fissata al 20 gennaio 2025. Gli immobili inclusi nell’iniziativa sono due: uno situato nella sezione TRI e l'altro nella sezione REA. Si tratta di un’opportunità rivolta a chi desidera investire in immobili situati in un contesto storico e naturalistico unico, contribuendo al rilancio economico e sociale della comunità.

Il progetto "Case a 1 euro" si inserisce in una strategia più ampia del Comune di Triora, che punta a combattere lo spopolamento e a promuovere lo sviluppo del territorio. Non è la prima volta che il comune della Valle Argentina si rende protagonista di un progetto simile. Infatti, attraverso il recupero degli immobili, il borgo mira ad attirare nuovi residenti e investitori, favorendo una rigenerazione che valorizzi le sue caratteristiche storiche e paesaggistiche.

L'iniziativa è aperta a cittadini, imprese e associazioni che abbiano un piano chiaro per il recupero degli immobili. Il Comune di Triora ha sottolineato che gli acquirenti dovranno impegnarsi a restaurare le proprietà, rispettando le linee guida fornite nel bando, per preservare il valore architettonico e culturale del borgo. Con questa iniziativa, Triora si aggiunge alla lista di Comuni italiani che hanno scelto di rilanciare i propri territori attraverso progetti innovativi. Il "borgo delle streghe" punta così a consolidare il suo fascino e a garantire un futuro più dinamico alla comunità locale.