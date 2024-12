Trasporti, assessore Scajola: “Giunta al lavoro al fianco di utenti e pendolari. Tavolo previsto a gennaio”

«Si terrà a gennaio un tavolo alla presenza delle associazioni dei consumatori, dei comitati dei pendolari, di Trenitalia e di RFI. In quel tavolo, che è in continuità con l'incontro già svolto nel mese scorso, continueremo a lavorare per mettere al centro le esigenze di chi utilizza il treno, in particolare di chi viaggia per motivi di studio e di lavoro». Lo comunica l'assessore regionale ai trasporti Marco Scajola. «Verranno trattati tutti i temi più delicati, a cominciare dall'aumento del bonus pendolari per i rimborsi, tema centrale al quale stiamo già lavorando con consumatori e pendolari. È giusto che chi viaggia, in caso di disagi, abbia un riconoscimento economico adeguato. Per andare incontro alle esigenze dell'utenza abbiamo già garantito per il 2025 la gratuità dei treni agli under 19 e il 50% di sconto agli under 26: atti concreti mai visti prima in Liguria. Si è iniziato a parlare anche del contratto di servizio - prosegue l'assessore - un tema aperto da affrontare con senso di responsabilità e con l'unico obiettivo della tutela dei nostri viaggiatori. Inoltre rivedremo con Trenitalia il piano economico finanziario, che prevede la discussione sui costi, i ricavi e le tariffe, temi prioritari che, anche in questo caso, tratteremo in maniera trasparente alla presenza delle associazioni dei consumatori e dei comitati dei pendolari. Il tema dei trasporti è sicuramente argomento delicato e importante che, insieme al presidente Bucci, stiamo trattando con alto senso di responsabilità per sostenere le esigenze dei liguri, che hanno il diritto di viaggiare in condizioni consone e adeguate. Lasciamo le polemiche e le strumentalizzazioni politiche ad altri, a noi interessano gli atti concreti e non le chiacchiere», conclude Scajola.