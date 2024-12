Riviera Historic & Racing Team in piazza

Domenica 29 dicembre, dalle 09.00 alle 16.00, piazza Colombo sarà il palcoscenico di un evento imperdibile organizzato dalla Riviera Historic & Racing Team. Durante la mattinata, il nascente team sarà presentato ufficialmente e alcune vetture storiche saranno esposte per il pubblico.

Il Presidente, Roberto Brea, illustrerà l’obiettivo dell’associazione sportiva no-profit, nata dall’unione di un gruppo di amici appassionati di auto storiche che hanno segnato la storia dell’automobilismo sportivo. L'ASD ha uno scopo benefico: raccogliere fondi, donazioni e offerte volontarie da destinare a pubbliche assistenze locali, ospedali pediatrici e associazioni di ricerca medica.

L'associazione organizza eventi come raduni statici e dinamici, oltre a prove di abilità di guida aperte al pubblico su circuiti chiusi creati per l’occasione. Durante questi eventi, sia grandi che piccini, con una piccola donazione, potranno salire in sicurezza a fianco di un pilota su una vettura storica o racing.

Non perdete l'occasione di partecipare a questa giornata speciale, dove passione per le auto storiche e solidarietà si incontrano per un nobile scopo.