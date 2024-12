Capodanno da sogno a Sanremo: Victory Morgana presenta l'Imagination Extravaganza 2025

Il Victory Morgana è lieto di annunciare l'evento di Capodanno più atteso dell'anno: Imagination Extravaganza 2025. Preparati a vivere una notte magica e indimenticabile in un regno incantato che ti trasporterà in un mondo di fantasia e meraviglia.

Un evento imperdibile per celebrare l'arrivo del nuovo anno in grande stile.

Un viaggio nella fantasia

L'Imagination Extravaganza è molto più di una semplice festa di Capodanno. È un'esperienza immersiva che ti catapulterà in un universo di sogni, dove tutto è possibile. Lasciati incantare dall'atmosfera unica del Victory Morgana e dalle performance artistiche straordinarie.

Musica e divertimento

Per farvi scatenare fino all'alba si esibirà il dj resident Stefano Riva, con una selezione musicale irresistibile che comprende le hit del momento e le tracce più accattivanti. La serata sarà arricchita da uno spettacolo esclusivo curato da Ad Astra Events, che vi stupirà con coreografie coinvolgenti e magiche.

Non perdere l'occasione di vivere una notte da favola!

L'Imagination Extravaganza 2025 è l'evento ideale per festeggiare l'inizio del nuovo anno in compagnia di amici e familiari. È un'opportunità unica per creare ricordi indimenticabili e accogliere il futuro con gioia e positività.

Il Victory Morgana vi attende per festeggiare insieme il Nuovo Anno!

Per informazioni e prenotazioni invia una mail a: reservations@victorymorganabay.it