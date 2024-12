Tunnel del Colle di Tenda: dopo l'amarezza pre natalizia, l'anno nuovo potrebbe portare qualche novità dal governo francese

Quando il portavoce della Presidenza della Repubblica francese ha annunciato la composizione del nuovo governo affidato a François Bayrou, molti, in Valle Roya, hanno pensato che forse questa è davvero la volta buona. Fra i ministri vi è pure Philippe Tabarot al quale è stato affidato il Ministero dei Trasporti . Nato nel 1970 a Cannes, dopo essere stato deputato all’Assemblea Nazionale, eletto della 9 circoscrizione che comprende Grasse (i quartieri Sud), Le Cannet e Mougins, è ora senatore della Alpi Marittime, iscritto al gruppo dei Republicains, i gollisti che non hanno seguito Ciotti alla corte di Marine Le Pen.

Nelle sue prime dichiarazioni Tabarot non ha nascosto che obiettivo prioritario sarà proprio quella galleria, chiusa da quattro anni e che divide l'Italia dalla Francia ma, nel nostro caso, anche la Liguria dal Piemonte: “Il tunnel di Tenda sarà una delle mie priorità: non so ancora per quanto tempo rimarrò Ministro dei Trasporti, ma considererò la mia missione compiuta se riuscirò ad andare avanti su alcuni temi come questo, che conosco molto bene. Siamo stati presi in giro per troppo tempo! Chiederò di incontrare il mio omologo italiano al più presto, questo dimostrerà alle autorità italiane le intenzioni del governo francese su questo tema. Questa cosa va avanti da troppo tempo: resterò fermo e determinato: i lavori del tunnel di Tenda devono ripartire e essere portati a termine”.

Infine da Tabarot anche la promessa di recarsi in Val Roya: “Conosco il sogno di un certo numero di sindaci di vedere venire sul posto un ministro dei Trasporti. Quindi voglio rassicurarli che sarà così e in tempi rapidi”.