Continuano le tensioni tra i lavoratori del Casinò e la proprietà: Dal sindacato Ugl "Ok ad azioni di lotta di più forti come l'astensione dal lavoro"

I lavoratori aderenti al sindacato Ugl Terziario del Casinò di Sanremo hanno preso atto, dopo l'assemblea della settimana prima di Natale delle determinazioni dei pareri dei consulenti e nel contempo hanno richiesto chiarimenti in merito alle spese di 276 euro circa richieste dall’Azienda per l’ottenimento delle copie delle proprie buste paga. Gli stessi hanno anche espresso malcontento e sfiducia nell’efficacia dell’operato sindacale in merito alle ferie arretrate ed ai contributi mancanti ed il relativo dissenso in merito sia alla mancata convocazione della Commissione Paritetica Aziendale adibita alle conciliazioni, lamentando disparità di trattamento per i gli iscritti sindacali. Lamentele sono state rivolte soprattutto ai reparti amministrativi ed ausiliari, per problemi di carenze di organico, sicurezza sul lavoro, somministrazione lavoro interinale nei reparti ad alta componente fiduciaria.

La Segreteria dell'Ugl Terziario ha preso atto del malcontento dei lavoratori riconoscendo l’inefficacia della propria attività sindacale in merito ai temi all’ordine del giorno e nel contempo spiega come vi è stato il mancato raggiungimento della condivisione delle politiche sindacali con le altre organizzazioni sui temi di interesse generale di tutti i lavoratori del Casinò nonchè la mancata ricezione del Piano di Impresa: "Anche per l’ottenimento di questo diritto, previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Lavoro - spiega l'Ugl - stiamo predisponendo un sollecito all’Azienda ed all’Amministrazione Comunale. Tuttavia la segreteria si assume le responsabilità e si prende l’impegno di convocare, non appena possibile, una nuova Assemblea per sottoporre a voto di fiducia tutte le cariche direttive della RSA. Si è posto poi, a votazione la proposta per valutare iniziative di lotta più determinate compreso l’astensione dal lavoro. Il voto è stato unanime a favore.

Per quanto riguarda i contributi Inps l'Ugl evidenzia che "L’Azienda ha invitato il personale ultra sessantenne a segnalare all’ufficio personale reali e verificate anomalie ravvisate negli estratti contributivi, per poter trasmettere un’istanza di verifica delle incongruenze segnalate all’Inps. Esprimiamo forte apprezzamento per l’intento e sforzo collaborativo di questa iniziativa. Nostro intento è garantire anche ai lavoratori sotto i 60 anni la verifica delle incongruenze. Anche per valutare l’eventuale rischio di termini di prescrizione tenuto conto che le incongruenze rilevate risalgono agli anni 2014/2015. Ai nostri iscritti forniamo assistenza per potersi vedere regolarizzata la propria posizione contributiva. Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare all’Assemblea, e che abbiano intenzione di verificare la propria posizione contributiva, verrà fornita adeguata informazione sulle procedure da adottare".

Infine, per quanto riguarda la convocazione della Commissione Paritetica Aziendale, la segreteria dell'Ugl si impegna a predisporre un’ulteriore richiesta di convocazione urgente anche al fine di definire le istanze dei propri iscritti e di valutare nel contempo, in conseguenza dello stato di agitazione già proclamato da tempo, imminenti azioni di lotta più forti e decise, compresa l’astensione dal lavoro.