Capodanno in piazza a Bordighera, al via l'installazione del palco (Foto)

E' iniziata, oggi, a Bordighera l'installazione del palco che ospiterà il Capodanno in piazza, il prossimo 31 dicembre, per dire addio al 2024 e dare il benvenuto al 2025.

La serata, dalle 22, sarà animata da BoomBox ed è previsto un live show con SimoJ e Dario Spada di Radio 105. "Con il montaggio del palco, inizia il conto alla rovescia per la grande festa di Capodanno in piazza Garibaldi. Ancora una volta saremo nel centro cittadino dove sarà allestito il palco che ospiterà dalle 22 del 31 dicembre e fino alle 2 SimoJ e Dario Spada di Radio 105, che porteranno la loro energia sul palco, con Boombox, spettacolare dj set dal ritmo unico e coinvolgente che farà ballare tutta la città" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Sarà un evento emozionante, indimenticabile e speciale con musica, intrattenimento e tanto divertimento: una festa entusiasmante per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno".

Dalle 19 del 31 dicembre alle 5 del 1 gennaio scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi; nei primi tre stalli di sosta in via Marconi e in via Aurelia, nel tratto compreso fra via Arenella e via Pesaro. Via Libertà, inoltre, sarà adibita a spazio di supporto funzionale mentre, sempre il 31 dicembre ma dalle 20 alle 5 del 1 gennaio, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, saranno chiuse al traffico via al Mercato, via Libertà, piazza Garibaldi, via Matteotti, via Marconi, via Verrando. La viabilità sarà, perciò, deviata: in direzione Ventimiglia in piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati, via Romana; in direzione Ventimiglia per autobus e autocarri in pizza Valgoi, corso Europa, via Piave, viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), piazza De Amicis, via Romana, via C. Augusto, via Cagliari, via degli Amici e via Aurelia; mentre in direzione Sanremo la viabilità sarà normale. Lo spostamento delle fermate dei bus di linea lungo il percorso di deviazione sarà a carico della Riviera Trasporti.

Nell’area della manifestazione e nelle vie adiacenti (via Libertà, Vitt. Emanuele senso unico, piazza Mazzini, via Marconi e via Matteotti) dalle 20 alle 3, gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande e del commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche, nonché le attività artigianali che vendono o somministrano prodotti confezionati in bottiglie di vetro e/o lattine, non potranno cedere a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori in vetro e/o lattine, al fine di evitare possibili danni a cose e persone. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica e la mescita ai tavoli. Altresì è vietato il semplice possesso, da parte di privati, in pubblico, di bottiglie e/o lattine su tutta l’area della manifestazione. Le trasgressioni saranno punite con la sanzione amministrativa di un importo variabile da 25,00 a 500,00 euro.

La ditta incaricata avrà il compito di posizionare appositi dissuasori per garantire adeguata sicurezza passiva, a partire dalle 20, per permettere l’allestimento della manifestazione. Ostacoli che dovranno essere rimossi alla fine dell'evento. Ad ogni varco saranno posizionati dei divisori che delimiteranno il percorso di entrata e uscita dei partecipanti, con personale delle forze dell’ordine od operatori di sicurezza, per garantire il transito selettivo degli aventi diritto con mansioni di filtraggio e verifica preventiva; di controllo degli spettatori e sommario controllo delle borse, controlli sulla persona, se necessario, in diverse vie di accesso alla piazza: via Matteotti, via Marconi, via Verrando, via al Mercato e via Libertà. Saranno garantiti almeno due punti di emergenza sanitaria, uno all’altezza di via Libertà con la C.R.I. e un altro all’altezza di via Marconi con Ponente Emergenza. Inoltre il personale della Protezione civile monitorerà il territorio con il compito di intervento in caso di necessità di esodo e supporto alla popolazione in caso di emergenza. Un mezzo antincendio, con almeno tre operatori, sarà posizionato in via Marconi e via Matteotti. A carico delle maestranze comunali vi saranno le vie di fuga, che saranno opportunamente segnalate, sia da cartellonistica, da luci di emergenza, che dai predetti operatori di sicurezza. L’illuminazione dell’area sarà incrementata grazie al posizionamento di torre faro da installare a cura della squadra A.I.B. con supporto delle maestranze comunali. La manifestazione avrà inizio alle 22 e terminerà alle 2.

La viabilità, invece, sarà riaperta alle 5. La ditta Teknoservice dovrà prima provvedere alla distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata e dalle 3.30 alle 5 alla pulizia dell’area. Dovrà altresì posizionare adeguati contenitori per la raccolta del vetro, plastica ed umido. Vi sarà, inoltre, il divieto assoluto di sparo di mortaretti o di quant’altro possa in alcun modo disturbare lo svolgimento della manifestazione.