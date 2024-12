Sanremo: viene abbagliato dal sole e perde il controllo dell'auto, vettura distrutta in via Galilei (Foto)

Percorre via Galilei con la propria auto ma all'uscita di una semicurva rimane abbagliato dal sole basso che gli fa perdere il controllo del mezzo e lo fa impattare contro un incolpevole veicolo in sosta sul margine della strada.

E' successo stamattina in via Galilei poco dopo la stazione di servizio IP. Il veicolo è rimasto bloccato in mezzo alla strada con il semiasse spezzato e la ruota staccata tanto da rendersi necessaria la sua rimozione con il carro attrezzi.

Sul posto due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico per il tempo necessario allo sgombero della carreggiata. La proprietaria del veicolo in sosta è stata informata dagli agenti dell'accaduto che li ha subito raggiunti sul posto.