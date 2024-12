Sanremo: lo spirito marinaresco nell'arrivo di Babbo Natale alla Canottieri (Foto e Video)

A bordo di una canoa condotta dai giovani atleti della Canottieri Sanremo, questa mattina sul porto vecchio della città dei fiori, è arrivato dal mare l'uomo con la barbara e i regali.

Atteso in banchina da grandi e piccini, Babbo Natale è sceso da una delle tante canoe che normalmente vengono usate per gare ed allenamenti e, tra la gioia dei più piccoli, ha portato doni e dolci per tutti.

Sotto un sole splendido, a conferma di un Natale freddino ma anche super soleggiato, Santa Claus ha allietato la mattinata della vigilia della festa più bella dell'anno, sotto l'egida del presidente del club, Sergio Tommasini, e di Monica Albarelli.