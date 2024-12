Ventimiglia, lavaggio strade: modifiche al piano settimanale durante le festività

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia comunica che, considerato l’approssimarsi delle festività natalizie, sono previste modifiche al piano settimanale di lavaggio strade.

In particolare, per venire incontro alle esigenze di cittadini e in previsione di un maggiore afflusso turistico, saranno sospesi i divieti di sosta e di conseguenza evitate le sanzioni e le rimozioni forzate.

Si comunica inoltre che è previsto uno slittamento del servizio nei giorni festivi - come da vigente ordinanza - di Natale e Capodanno:

- Il 25 Dicembre 2024, 4° Mercoledì del mese, sarà sospeso il servizio di lavaggio all’interno dell’Area ORO e riprogrammato per il giorno Sabato 28 Dicembre 2024;

- Il 1° Gennaio 2025, 1° Mercoledì del mese, sarà sospeso il servizio di lavaggio all’interno dell’Area ROSA e riprogrammato per il giorno Giovedì 2 Gennaio 2025.

- Il 6 Gennaio 2025, 1° Lunedì del mese, sarà sospeso il servizio di lavaggio all’interno dell’Area AZZURRA e riprogrammato per il giorno Martedì 7 Gennaio 2025

Dal giorno 8 Gennaio 2024, 2° Mercoledì del mese, il servizio riprenderà a pieno regime con i divieti di sosta e le rimozioni forzate. Si invita la popolazione, ringraziando per la collaborazione, al rispetto dell’Ordinanza di Polizia Locale al fine di assicurare una maggiore pulizia soprattutto in relazione all’accumulo di sporcizia a bordo strada.