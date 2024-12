Taggia: agevolazioni per gli anziani, nuove postazioni per i rifiuti dedicate agli over 70 (Foto)

Il Comune di Taggia ha installato due nuove batterie di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di agevolare le persone over 70 che incontrano difficoltà nel raggiungere le isole ecologiche già presenti sul territorio.

Le nuove postazioni sono state collocate in vico Lombardi, angolo via Soleri, e in vico Vallone, angolo via Gio Batta Spinola. I cassonetti sono accessibili tramite le tessere in dotazione ai residenti, mantenendo così il sistema di raccolta differenziata già in uso. L’intervento è stato realizzato per offrire un servizio aggiuntivo e rispondere alle esigenze espresse da una parte della popolazione con mobilità ridotta.