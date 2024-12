Sanremo, a Capodanno vietato l’uso di botti e petardi: multe per i trasgressori sino a 500 euro

In occasione dei festeggiamenti per la fine del 2024 e l’arrivo del nuovo anno, è stato vietato l’utilizzo di botti, petardi e artifici pirotecnici di ogni genere. Il sindaco Alessandro Mager, in accordo con la Polizia Municipale, ha infatti firmato un’ordinanza specifica in vigore dalle ore 8 del 31 dicembre alle 8 del 1° gennaio.

In questa fascia oraria è fatto divieto di far esplodere petardi, botti e artifici pirotecnici nei luoghi di aggregazione, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, nei pressi di ospedali, case di riposo, canili, luoghi di culto, monumenti, edifici o aree di rilevanza storica, archeologica, architettonica, naturalistica ed ambientale.

L’inosservanza comporta una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro ed il sequestro dei materiali utilizzati.

L’obiettivo è di intervenire su situazioni che potrebbero comportare pericolo per l’incolumità delle persone e il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato per possibili incendi, in particolare a danno di veicoli, cassonetti ed arredo urbano.

L’utilizzo di questi materiali, infatti, può arrecare lesioni e danni fisici, anche di rilevante entità, per chi li maneggia o per chi ne venga fortuitamente colpito. Ulteriori conseguenze negative, compresa la perdita di orientamento, possono essere patite anche da parte di animali domestici e fauna selvatica.

Il divieto non si applica allo spettacolo pirotecnico organizzato dall’Amministrazione comunale, realizzato da professionisti e autorizzato secondo le norme di legge.