CNA Imperia: concluso il corso igienico-sanitario per tatuaggio e piercing (foto)

Venerdì scorso, presso gli uffici di CNA Imperia a Sanremo, si è conclusa con successo l’edizione 2024 del Corso per l’Acquisizione dei Requisiti Igienico-Sanitari, obbligatori per l’esercizio delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente cromatico (TPC) in Liguria, in conformità alle direttive regionali (DGR n. 787/2008, n. 831/2009 e DGR n. 593/2023).

Sono 9 i nuovi attestati rilasciati dalla Commissione composta dalla dott.ssa Roberta Arnaldi, esperta sanitaria della ASL1 imperiese, e dal dott. Emiliano Milanino, rappresentante della Regione Liguria. Questi operatori sono ora abilitati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, garantendo così sicurezza e professionalità ai propri clienti.

Luciano Vazzano, Segretario Territoriale di CNA Imperia, esprime grande soddisfazione:

“La formazione è il cuore della nostra missione. In un settore in forte crescita come quello del tatuaggio e del piercing, è fondamentale fornire agli operatori gli strumenti per lavorare in totale conformità alle normative igienico-sanitarie. Non solo per tutelare gli operatori stessi, ma soprattutto per proteggere la salute e la sicurezza dei clienti. CNA Imperia continua a essere un punto di riferimento per chi vuole esercitare questa professione con serietà e competenza.”

Durante il corso, i partecipanti hanno ricevuto un'accurata formazione teorica e pratica, grazie alla collaborazione di esperti di alto livello:

La dott.ssa Roberta Arnaldi, il dott. Emiliano Milanino e la dott.ssa Elena Decol, della ASL1 Imperiese, che hanno fornito un contributo fondamentale in materia di norme igieniche, sicurezza e prevenzione.

Christian Di Costanzo, titolare dello studio “Vento Forato” di Imperia, e Michelangela Vela, titolare dello studio “Gli Angeli del Sole” di San Mauro Torinese, che hanno curato le lezioni tecnico-pratiche, offrendo una visione reale e concreta del lavoro sul campo.

Il dott. Mattia Brunazzi, legale rappresentante della San PietroLAB Cosmetics di Diano San Pietro, che ha approfondito le tematiche legate alla cura della pelle tatuata.

CNA Imperia coglie l’occasione per ribadire la sua ferma posizione contro l’abusivismo, un fenomeno che mina la credibilità dei professionisti certificati e mette a rischio la salute dei clienti. Affidarsi a operatori non abilitati significa esporsi a gravi pericoli, sia sanitari che qualitativi. “Solo chi è formato e certificato può offrire un servizio sicuro e conforme alle norme,” conclude Vazzano.

Pronti per la prossima edizione

L’attenzione verso la legalità e la qualità del lavoro non si ferma qui. CNA Imperia invita chiunque desideri entrare in questo affascinante e in continua crescita settore a partecipare alla prossima edizione del corso. Per maggiori informazioni sui tempi, modalità e iscrizioni, è possibile contattare gli uffici di CNA Imperia al numero 0184 500309 o scrivere a centroassistenza@im.cna.it.

"Scegli CNA Imperia per formarti, certificarti e diventare un professionista che lavora in sicurezza, qualità e pieno rispetto delle normative".