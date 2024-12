“Per una Civiltà della Vita”: serie di eventi tra preghiera e formazione organizzati dalla Diocesi di Ventimiglia-Sanremo

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo lancia una serie di eventi di preghiera e formazione a difesa della vita nascente, quest’anno sotto il titolo di 'Per una Civiltà della Vita'. Si tratta di una iniziativa con la quale la Diocesi, ormai da quattro anni, desidera preparare i fedeli a celebrare con maggiore consapevolezza la Giornata nazionale per la Vita della Conferenza Episcopale Italiana che si tiene in tutte le diocesi dal 1978, anno di entrata in vigore della legge 194.

“Nel nostro Paese - affermano gli organizzatori - si è creato un impenetrabile muro di silenzio attorno a questa terribile tragedia che è l’aborto volontario. Con questa iniziativa vogliamo rompere questo muro con la forza pacifica ma decisa della preghiera e della testimonianza cristiana, annunciando il Vangelo della Vita e che ogni essere umano concepito ha diritto a nascere e ad essere accolto con amore. Per questo riteniamo anche importante la formazione su questi temi”.

Per questo sono state organizzate due serate formative che si terranno presso la Curia diocesana (via Pisacane 2 – Sanremo) con inizio alle 20.45. La prima sarà martedì 14 gennaio

e avrà come argomento la pratica della fecondazione in vitro tra scienza, tecnica ed etica e avrà come relatore il rinomato bioeticista Giorgio Carbone, frate domenicano e docente di teologia

morale, specialista e studioso dell’argomento. La seconda sarà invece il 28 gennaio e avrà invece come protagonista la giornalista e scrittrice Raffaella Frullone che terrà una conferenza dal titolo “Resistere agli inganni del neo-femminismo,” in cui illustrerà tutte le implicazioni che questo fenomeno ha con le questioni bioetiche sulla difesa della vita.

Ci saranno anche diversi appuntamenti di preghiera. Innanzitutto la Santa Messa del 28 dicembre alle 17.30 nella Festa dei Santi Innocenti Martiri, celebrata dal Vescovo diocesano mons. Antonio Suetta al Santuario della Madonna della Costa, in cui si pregherà per i bambini e le mamme vittime dell’aborto e della cultura della morte. Si continuerà poi con due Adorazioni eucaristiche per la vita: il primo presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice in Vallecrosia martedì 21 gennaio alle 20.45 e il secondo presso la parrocchia di San Maurizio in Riva Ligure martedì

4 febbraio alla stessa ora.

“Concluderemo questa rassegna di eventi - terminano gli organizzatori - con un importante appuntamento, ovvero la Minimarcia per la Vita che si terrà proprio il 2 febbraio 2025, Giornata Nazionale per la Vita. La Marcia, giunta alla 4° edizione, sarà un momento pacifico e gioioso di testimonianza pubblica del valore infinito di ogni vita umana: per questo sono invitate specialmente le famiglie della diocesi. Il ritrovo è per le 15 presso la chiesa di Ognissanti a Sanremo”.